UHL Fusion odplula brez motorjev Wärtsile

Ladja UHL Fusion je po 25 dneh danes popoldne odplula iz Tržaškega zaliva brez 12 ladijskih motorjev, ki so jih izdelali v tovarni Wärtsilä pri Boljuncu. Tovor bi morala odpeljati južnokorejski družbi Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so se zakleli, da jih ne bodo spustili iz rok, saj so ti predstavljali pomembno orožje proti finski multinacionalki, ki je 14. julija napovedala selitev proizvodnje štiritaktnih ladijskih motorjev »domov«, v mesto Vaasa in posledično ukinitev 451 delovnih mest.

Ladja s portugalsko zastavo je v Trst z Maroka oziroma Kanarskih otokov priplula 27. avgusta. Motorje bi morala prevzeti v plovnem kanalu tržaškega pristanišča, delavci zadolženih pristaniških podjetij pa so iz solidarnosti do zaposlenih Wärtsile prekrižali roke, da jim ne bi pomagali natovarjati tovora. Delavci, ki od sporočila finske lastnice stražijo obrat pri Boljuncu, so bili obenem vseskozi na preži in pripravljeni kadarkoli protest preseliti tudi do plovnega kanala. Posadka je tržaški pristaniški upravi naslovila prošnjo, da bi samostojno natovorila motorje, Korejci so poskusili tovor iztržiti tudi pri tržaškem prefektu, vendar so se naposled vsi poskusi izjalovili.

Zmagali so majhno bitko še zelo dolge vojne, je odhod ladje komentirala sindikalna naveza FIM CISL, FIOM CGIL in UILM. Naslednji boj jih čaka že jutri, ko bo tržaško delovno sodišče odločalo o protisindikalnem početju družbe. Trojica sindikatov jo je tožila, ker jih je do zadnjega mirila, da bo vlagala v boljunski obrat, potem pa nenadoma postregla z zasukom v popolnoma obratno smer. Pritožbo sindikatov je podprla tudi Dežela FJK, sodbe sicer sodnik ne bo razglasil takoj, objavil jo bo v prihodnjih dneh.