Ukradel deset kilogramov sira

Lokalna policija je v preteklih dneh ustavila moškega, ki je iz trgovine ukradel 10 kilogramov sira Parmigiano Reggiano.

Redarji so 30-letnega moškega z začetnicama M. S. opazili, ko je hodil na ulici s hitrim korakom. Spogledoval se je, kot da bi preverjal, da mu nihče ne sledi. S sabo je imel nahrbtnik poln predmetov in zvrhano vrečko, za katero je kazalo, da se bo vsak čas strgala. Zaradi sumljivega obnašanja so ga redarji ustavili in preverili, kaj nosi s sabo. Moški je bil med preiskavo vidno nemiren. Upiral se je. Iz nahrbtnika in vrečke je izvlekel petnajst kosov vakuumsko pakiranega parmezana. Na vprašanja, kje je sir kupil, ni odgovoril. Pospremili so ga na policijsko postajo, kjer so podrobneje preučili primer in ugotovili, da je moški iz trgovine odnesel 200 evrov sira. Plen so vrnili lastnikom, moškega pa prijavili zaradi ropa in zaradi posedovanja orožja, saj je s sabo imel zložljiv nož dolg 9.5 centimetrov.