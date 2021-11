Včeraj zjutraj so policisti ovadili 30-letnega Tržačana, ki je moškemu ukradel denarnico s kreditno kartico, to je naposled uporabil za nakupovanje v trgovini pri Sv. Jakobu. Lastnik kreditne kartice je na mobilni telefon takoj prejel varnostno SMS sporočilo o uporabi kartice in se tako odpravil v bližnjo trgovino ter obvestil prodajalce. Medtem je tudi poklical policijo. Ta je tatu prijavila državnemu tožilstvu.