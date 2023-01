Ukradeni mobilnik železniški policisti hitro našli

V baru na železniški postaji je 42-letni moški odložil mobilnik in ga nekaj časa izgubil izpred oči. Ko je nameraval oditi, ga je čakalo neprijetno presenečenje. Mobilnika ni bilo več. Neuspešno ga je iskal v baru, ugotovil je, da mu ga je nekdo ukradel. Obrnil se je na tamkajšnji urad železniških policistov. Medtem ko je izpolnjeval potrebne dokumente, so si železniški policisti ogledali posnetke nadzornih kamer. Posumili so o starejših ženski, sicer redni obiskovalki železniške postaje, že znani po podobnih dejanjih. Opazili so jo med drugim ravno v omenjenem baru. Iz posnetkov so ugotovili, da je ženska, sicer državljanka Srbije z bivališčem v Trstu, pobrala mobilnik, ki je bil brez nadzora odložen na mizi v baru. Pregledali so notranje prostore železniške postaje, pri čemer osumljenke niso našli, zasledili pa so jo pred postajo. Iz torbice je vzela mobilnik in ga izročila železniškim policistom. Povedala jim je, da ga je dobila odloženega na mizi.

Železniški policisti so se vrnili v urad in mobilnik vrnili lastniku, ko ta še niti ni končal izpolnjevati potrebne dokumentacije. Izrazil je zadovoljstvo nad razpletom in sklenil, da ženske ne bo ovadil.