Ukradla več kot 600 evrov blaga

V preteklih dneh so karabinjerji na Trgu Goldoni aretirali tatico, ki je v svoji torbici skrivala plen vreden več kot 600 evrov. Prestregli so jo po krajšem begu, ki se je začel v Korzu Italija. Tam je namreč malo pred aretacijo obiskala znani veleblagovnici Coin in Upim, kjer je na skrito vtaknila v svojo torbico več kozmetičnih izdelkov. Pri tem je 42-letno žensko opazila varnostnica veleblagovnice. Ustavila jo je pred trgovino, a Tržačanka se ji je nasilno upirala in zbežala. Njen beg pa se je kot rečeno kmalu končal. Karabinjerji so jo pričakali na Trgu Goldoni, ji pobrali plen in jo aretirali. Za tatico so odredili hišni pripor.