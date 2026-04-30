Dvignili bodo maje

Zadnji aprilski dnevi so v znamenju spominskih svečanosti, dviganja okrašenih majev, budnic in obešanja rdečih zastav po vaseh ter zaselkih ob jutrišnjem prazniku dela in prazniku osvoboditve Trsta.

Maje dvigajo pri nas v Bregu. V Boljuncu se je praznik, ki ga prireja fantovska, začel že v torek, ko so fantje pod večer na Gorici zapeli Barč’co. Danes bodo ob 21. uri zapeli pesem In poglej, čemur bo sledilo slovesno dviganje maja, ki se navadno zavleče dolgo v noč. Jutri bodo ob 13.30 pod majem vnovič zapeli Barč’co, maj pa bodo slovesno podrli v ponedeljek ob 17. uri.

Fantovska in dekliška Boršt Zabrežec vabita danes pod večer na slovesno dviganje maja v parku Hribenca v Zabrežcu. Maj bo stal do nedelje, ko ga bodo po 19. uri ob spremljavi Pihalnega orkestra Breg slovesno podrli.

Podobno praznično bo v Ricmanjih, kjer bodo v organizaciji fantovske in dekliške Ricmanje dvignili maj danes ob 21.30, podrli pa ga bodo v nedeljo ob 18.30.

V Prebenegu se bodo danes vaščani in vaščanke zbrali prav tako pod večer v Parku Rapotec, z dviganjem okrašenega maja bodo začeli ob 19.30.

V Lonjerju so člani SKD Lonjer-Katinara in Skupina maja sinoči praznovali dvajseto obletnico dviganja maja z nastopom domačega pevskega zbora Tončka Čok. Danes pa vabijo ob 19. uri na proslavo pri spomeniku padlim borcem v Lonjerju, kateremu bo sledilo slovesno dviganje maja, ki bo zgrmel na tla v torek ob 17.30.