Čezmejno delo je v interesu držav in ljudi celotnega obmejnega prostora

Medregijski sindikalni svet FJK - Slovenija je na tradicionalnem srečanju na meji opozoril na nujnost izboljšanja položaja več tisoč čezmejnih delavcev

Mitja Tretjak |
Škofije |
30. apr. 2026 | 13:50
    Medregijski sindikalni svet FJK - Slovenija na tradicionalnem srečanju na Škofijah (FOTODAMJ@N)
Dokler bodo po svetu divjale vojne in dokler bodo velesile kršile mednarodno pravo, ne bo socialne pravičnosti. V času nasilja, energetske krize, zniževanja plač in pokojnin ter splošnega slabšanja življenjskih razmer bi morale vlade in Evropska unija postaviti delo in človeka na prvo mesto, se pravi pred kapitalom. Na to so včeraj na Škofijah ob prihajajočem prazniku dela opozorili italijanski in slovenski sindikalisti, združeni v medregijskem sindikalnem svetu Furlanija - Julijska krajina - Slovenija.

Na tradicionalnem srečanju na meji, ki poteka že 26 let, so predstavniki sindikatov CGIL, CISL in UIL ter Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS 90) in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poudarili predvsem nujnost izboljšanja položaja čezmejnih delavcev, ki so prepogosto diskriminirani, saj zaradi dela v drugi državi, čeprav le nekaj kilometrov od doma, ne uživajo pravic, ki jim pripadajo. Čezmejno delo pa je - tako je bilo večkrat izpostavljeno - v interesu držav in ljudi celotnega obmejnega prostora.

