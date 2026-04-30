Tatovi ponoči obiskali še supermarket Conad v Devinu

Po trgovini Conad na Opčinah, ki so jo okradli v noči na ponedeljek, so danes ponoči tatovi obiskali tudi supermarket Conad v Devinu. Alarm naj bi se sprožil ob 3.20. Podrobnosti obeh tatvin so si na moč podobne, kar bi lahko dajalo slutiti, da gre za isto tolpo.

Tudi v današnji noči so v trgovino vdrli po stranskih vratih, ki so jih razbili. Lotili so se nato, podobno kot v Conadu na Opčinah, avtomatskih blagajn, nekaj so jih prebili in odtujili denar. Izkupiček tatvine za zdaj še ni znan, po vsej verjetnosti pa ne gre za večje vsote denarja. Na kraju so policisti in forenziki.