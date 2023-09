Ukrajinsko žito v svet morda iz tržaškega pristanišča

Na slovaškem veleposlaništvu v Rimu so se danes sestali italijanski minister za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo Adolfo Urso, slovaški minister za promet Pavol Lančarič, ukrajinski veleposlanik v Italiji Jaroslav Melnik in slovaška veleposlanica v Italiji Karla Wusterova, da bi se dogovorili o tem, kako bi ukrajinskemu žitu lahko zagotovili pot v svet.

Kot so po današnjem srečanju sporočili s častnega konzulata Slovaške v Trstu, bi lahko ključno vlogo pri teh prizadevanjih odigralo tržaško pristanišče: sem naj bi ukrajinsko žito prispelo z vlakom, iz Tržaškega zaliva pa bi na ladjah izplulo v svet, natančneje proti ranljivim državam, ki bi jih nadaljnje preprečevanje izvoza ukrajinskega žita najbolj prizadelo.

Srečanje, cilj katerega je organizirati solidarnostni koridor za ukrajinsko žito (sledila mu bodo druga, in sicer v Trstu), se umešča v prizadevanja, da bi našli rešitev po ruski odločitvi za blokado izvoza žitaric iz Ukrajine po Črnem morju.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.