Ulice in trgi vasi v Občini - Devin Nabrežina bodo dobili uradno ime?

Še kar dolgo bo treba počakati, preden bodo ulice in trge osemnajstih vasi in zaselkov Občine Devin - Nabrežina uradno poimenovali po zglednih občanih oziroma osebnostih. Na začetku meseca, točneje 10. februarja pa se je prvič sestala posebna občinska komisija za toponomastiko, ki jo sestavlja osem članov. Pet imen predlaga občinski svet, ostala tri mesta pa so namenjena izvedencem različnih področij. Predsedniško funkcijo je županja Daniela Pallotta zaupala občinskemu odborniku za vzgojo in proračun Stefanu Battisti.

Končni razplet vsekakor ne bo samoumeven, saj je o toponomastičnem področju v zadnjih dvajsetih letih doslej neuspešno debatiralo že več tovrstnih komisij. Pojavilo se je več težav. Med glavnimi vozli pa so polja v uradnih dokumentih, v katerih je treba navesti uradni naziv ulic in krajev, kar predstavlja tudi iz finančnega vidika nezanemarljiv zalogaj. Kako morajo ta biti izpolnjena, izrecno določa ministrska uredba, v Občini Devin - Nabrežina pa morajo biti vsa krajevna imena zapisana tako v slovenščini kot v italijanščini. Če je tem treba dodati še imena posameznih vasi, zapis postane kar dolg.