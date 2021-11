Ultimat županji Pallotta

»Massimo Romita sem s svojim delom županjo Danielo Pallotto ponesel na sam vrh vinskega dogajanja v sklopu mest vina, ona pa me v zameno kar tako izbriše z občinskega prazničnega biltena.« No, sicer je bil to le izgovor oziroma kaplja čez rob večmesečnega trenja v devinsko-nabrežinski občinski vladni koaliciji, ki je privedlo svetnike, ki se prepoznavajo v svetniški skupini Alleanza per Duino Aurisina, dejansko k postavitvi nekega ultimata županji Danieli Pallotta.

Ali se desnosredinski koaliciji, ki vodi občino, majejo tla? »Prišli smo do točke, do katere nismo želeli. Z Danielo naju druži 20-letno prijateljstvo in politična pot, zadnje čase pa je dogajanje preseglo meje sprejemljivosti.« Massimo Romita in Chiara Puntar sta včeraj sklicala novinarje, da bi ponudila svoj pogled na nevzdržno politično stanje ne devinsko-nabrežinski občini. Prvi korak sta opravila že februarja letos, ko sta z Matejo Pernarcich in Giulianom De Vito zapustila občansko listo Forza Duino Aurisina in ustanovila novo skupino. Da ni šlo za politični razkol, pač pa za izziv za krepitev poti, ki jo je ubrala vladna koalicija, so takrat razlagali, morda pa niso vsi tega njihovega »izziva« tako razbrali. Alleanza per Duino Aurisina je takrat postala po številu svetnikov najbolj številčna, tako da bi lahko imela pravico do kakega vidnejšega mesta, odborništva. Tega niso nikoli zahtevali, čeprav so številke povedne in imajo svojo vrednost, je potrdil včeraj Romita. Puntarjeva pa je pojasnila, da so septembra županjo prosili le za potrebno uravnovešenje oz. preureditev političnih moči v občinskem odboru, kjer lahko računajo le na Romito, naleteli pa so na gluha ušesa. »Ne zahtevamo spremembe odbornikov, pač pa nekoliko več posluha, ki pa ga nadutost in nesramnost kolegov ne dopuščajo.«