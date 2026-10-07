»Umetna inteligenca se uči razmišljati kot izkušen kapitan«

Alexander Harej, 25-letni tržaški Slovenec, je jadralec in doktorski študent strojništva na Politehniki v Milanu. Na jutrišnjem celodnevnem posvetu Barcolana AI Sea Summit, ki bo potekal na poslovni šoli MIB na Frnedu, bo predstavil svoj raziskovalni projekt – model umetne inteligence (UI), ki na podlagi vremenske napovedi in podatkov o vetru išče optimalno plovno pot. V določenih vremenskih razmerah bi lahko takšna optimizacija pomenila tudi do 30 odstotkov manjšo porabo goriva. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako UI uči pluti, kaj je navdihnilo njegov projekt in kakšno prihodnost vidi za UI v pomorstvu.

Kako bi na preprost način razložili, kaj počne vaš model?

Moj model temelji na tako imenovanem agentu umetne inteligence. Agent je sistem, ki na podlagi informacij sprejema odločitve oziroma izbira naslednje dejanje. Če na primer vprašamo ChatGPT, kakšno bo jutri vreme, lahko poišče vremensko napoved in na podlagi teh informacij pripravi odgovor. Pri mojem projektu je princip podoben, le da agent upravlja oziroma načrtuje plovbo ladje. Dobi informacije o vetru in vremenski napovedi, nato pa se na podlagi teh informacij odloči, katera pot je najboljša.

Torej vaš model ne išče nujno najkrajše poti?

Ne. To je pravzaprav bistvo projekta. Najkrajša pot ni vedno najbolj učinkovita. Če imaš na eni strani močan nasprotni veter, na drugi pa ugodnejši veter, se lahko splača pot nekoliko podaljšati in iti na drugo stran. Izkušen kapitan to že zna narediti. Moj agent se poskuša naučiti sprejemati podobne odločitve. Potrebno je priti na cilj pravočasno in pri tem porabiti čim manj goriva.

Koliko lahko ladja s takšnim načinom plovbe prihrani?

To je zelo odvisno od vetra. Če vetra ni, potem tudi ni velike možnosti za optimizacijo. Če pa so vremenske razmere ugodne in je mogoče pot prilagoditi vetru, so prihranki lahko precejšnji. V določenih testnih primerih smo dobili prihranek do 30 odstotkov goriva.

Ladja mora pripluti do cilja, vendar ima veter, ki lahko vpliva na njeno pot. Sprva so bile razmere v simulatorju zelo preproste in ves čas enake. Potem sem se vprašal, zakaj ne bi agentu dodal še vremenske napovedi in mu omogočil, da se na podlagi nje odloča.

Torej se je model naučil razmišljati kot izkušen kapitan?

Tako nekako. Ne gre seveda za to, da bi nadomestil kapitana, ampak da se nauči prepoznavati določene vzorce in na njihovi podlagi sprejemati odločitve. Izkušen kapitan vidi vremensko situacijo in ve, da se splača nekoliko spremeniti smer. Agent se poskuša naučiti podobnega vedenja.