Umetniki podprli Sklad Mitja Čuk

Na stenah kavarne San Marco v Trstu od četrtka (4. septembra) visi kakih 50 likovnih del, v glavnem ilustracij in stripov priznanih slovenskih in italijanskih umetnikov. Deset se jih je namreč odzvalo na klic k solidarnosti in nesebično pristopilo k skupinski dobrodelni razstavi z naslovom Ustvarjalne poteze/Znaki solidarnosti za Sklad Mitja Čuk. Zamisel se je pred dvema letoma porodila slikarju, striparju, grafiku, scenaristu in režiserju Romeu Toffanettiju, ki si je želel podpreti sklad oz. najšibkejše, za katere skrbi ta organizacija.

Umetniki so izbrali nekaj svojih del - med njimi je bilo marsikatero objavljeno v otroških revijah in knjigah, tu so tudi Disneyjevi junaki, Tex, Diabolik idr. - in jih darovali v dobrodelne namene. Komur bi bilo katero od del všeč, ga lahko kupi in s tem prispeva k delovanju sklada (skladmitjacuk.org). Razstavo je postavila Melania Kalz. Na njej pa poleg Toffanettija sodelujejo Mario Alberti, Katerina Kalc, Emanuele Barison, Živa Pahor, Davide Toffolo, Dunja Jogan, Jurij Devetak, Chiara Verza in Lorenzo Pastrovicchio.

Razstava se vključuje v uradni program festivala Slofest. Razstavljena dela bodo na ogled do četrtka, 25. septembra, ko bo ob 18.30 na vrsti predaja umetnin novim lastnikom.