Umetnost in eksperimentiranje v sedemdesetih letih

V muzeju Revoltella so včeraj odprli razstavo z naslovom Trieste Settanta. Arte e sperimentazione (Trst sedemdeset - Umetnost in eksperimentiranje), na kateri je bogat izbor tržaških umetnikov. V dvorani Scarpa so med drugim predstavljena tudi dela Franca Vecchieta, Edwarda Zajca, Klavdija Palčiča in Avgusta Černigoja. Kustosa razstave Laura Carlini Fanfogna in Lorenzo Michelli sta razstavo zasnovala kot zgodbo o sodobni tržaški umetnosti, ki se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začela razvijati v živ umetniški organizem.

V izboru so dela generacije, ki se je zgledovala bolj po evropski kot italijanski umetniški struji. Tržaški umetniki so se v sedemdesetih letih začeli zbirati okoli novih združenj in krožkov, ki so odslikavali pop-artovsko maniro in željo po družbeni emancipaciji. Razstava bo na ogled do 2. junija.