Umetnost, užitek in smeh

V nedeljo se je v prostorih SKD Slavec uspešno zaključil majski Ricmanjski teden v organizaciji SKD Slavec Ricmanje – Log.

Praznik je v četrtek uvedla likovna razstava Poklon Borisu Zulianu in Dezideriju Švari, s katero se je SKD Slavec v sodelovanju s sorodniki spomnilo dveh domačinov, cenjenih slikarjev, ki sta ime vasi Ricmanje ponesla v svet.

Oba sta bila člana Društva Zamejskih likovnikov oz. Društva za umetnost – KONS, skrbela sta za kulturo in umetnost v naših krajev, njuna skrb za mlade se je izkazala v prirejanju razstav, ex tempore, natečajev in sodelovanju s šolami. Za glasbeni trenutek je poskrbel mlad in obetaven glasbenik, tolkalist Luca Coretti, član Pihalnega orkestra Ricmanje in učenec prof. Alexa Kureta