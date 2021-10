Umirimo čustveno bombo pred eksplozijo

Ljudje smo si različni – vsak dojema, sprejema in analizira dogodke na drugačen način. Tako je tudi s pandemijo, ki se je s povzročenim strahom in tesnobo močno zarezala v naše duše. Pri nekaterih so bile rane, ki jih je povzročila samo površne, drugim so se postopoma zacelile oz. se še celijo, tretje pa še vedno močno skelijo. In ravno tem osebam želi deželna zbornica psihologov pomagati, saj vodi ta imenujmo ga miselni lockdown v življenje v strahu in depresiji, je ocenil predsednik zbornice Roberto Calvani, ki je prepričan, da potrebujemo po pandemiji uvedbo posebne post-pandemične službe za nujne primere.

Le kako, naj ne bi omejitve, barve, ki so med pandemijo krojile naša življenja, in prekinjale naše običajne družinske, čustvene in družbene odnose, strah pred okužbo in pred kršenjem morebitnih predpisov, vplivale na našo dušo? Že res, da se je stanje danes nekoliko umirilo, vendar je še marsikdo žrtev neupravičenih strahu in tesnobe, ki sta včasih tako podla, da ju še spoznati ni mogoče, ko pa preraseta, potrebuje oseba klinično pomoč, ugotavljajo psihologi. Cilj, ki so si ga zastavili je kajpak ta, da se take situacije čim bolj omejijo in dovolj zgodaj obravnavajo s psihološkimi pogovori, ki lahko čustveno bombo pomirijo pred eksplozijo.

Psihologi ugotavljajo, da se nekateri le s težavo vračajo v življenje pred covidom, nekateri še niso vzpostavili spet družbenih in družinskih odnosov, ki jih je bilo treba tako dolgo omejevati.