Umrl je Emidij Susič, sociolog in dolgoletna duša Slorija

Umrl je sociolog, raziskovalec in univerzitetni profesor Emidij Susič (Sussi). Bil je star 84 let. Med Slovenci v Italiji se je med drugim uveljavil kot ustanovni član, ravnatelj in dolgoletni član vodstvenih organov Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori). Ravnatelj je bil dolgih 15 let in to v težkih časih delovanja te ustanove, in sicer po razpadu nekdanje Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije, ki sta globoko spremenili strukturo in dejavnosti organizacij slovenske skupnosti v Italiji. Od funkcije se je poslovil leta 2008.

Posvečal se je sociološki analizi narodnostnih in manjšinskih vprašanj. Objavil je več strokovnih člankov in del. S psihologom Danilom Sedmakom je leta 1983 podpisal knjigo Tiha asimilacija: psihološki vidiki nacionalnega odtujevanja. V njej sta skušala asimilacijo podrobneje preučiti in analizirati čim večje število družbenih dejavnikov, ki vodijo v njo. Predstavila sta tudi zapleteno in večkrat nevidno mejo med njo in integracijo.

Aktivno je dolgo sodeloval tudi pri Društvu slovenskih izobražencev in na Študijskih dnevih Draga. Rodil se je 19. septembra 1940 v Gorici, dober del svojega življenja pa je preživel na Opčinah. Tam si je ustvaril družino z Lučko Peterlin, pedagoginjo in dušo domačih ljubiteljskih gledaliških skupin, ki se je poslovila septembra 2023.