Upajo, da bodo zaposleni začeli kmalu spet delati

Italijansko ministrstvo za delo je včeraj prižgalo zeleno luč čakanju na delo za 70 zaposlenih hotela Falisia, restavracije, centra za dobro počutje, pekarne, bara, in ostalih dejavnosti, ki so bili do nedavnega v rokah družbe PPN oziroma njene naslednice Trieste 2040. Šlo je za formalen korak, s katerim so potrdili to, kar so pred nekaj manj kot dvema tednoma določili na sestanku deželnega urada FJK za delovne spore.

Vodja sindikata Uiltucs Matteo Calabrò je sporočil, da se lahko izrednega ukrepa poslužujejo do 31. decembra 2023 in ima ta tudi retroaktiven učinek, saj uradno velja od 16. marca. Ni pa predvideno, da bi se lahko zaposleni, dokler bodo koristili nadomestilo za čakanje na delo, izmenično vrstili v službi.

Sindikalisti vsekakor upajo, da bi bilo to obdobje čim krajše in da bi zaposleni kot obljubljeno kmalu začeli spet delati pod okriljem novega upravitelja, je potrdil Lorenzo Urbani, ki za sindikat Uiltucs spremlja dogajanje. Ime podjetja, ki bo prevzelo vajeti storitev v Portopiccolu, pa še ni znano.

