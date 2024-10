»Upokojenci! Ste že slišali za neizkoriščene pravice?«

Ste upokojeni? Imate vsaj 60 let? Vaš bruto dohodek ne presega 15.900 evrov? Ali veste, da bi lahko bili upravičeni do socialnega povišanja pokojnine, dodatka k minimalni pokojnini, dodatnega prispevka k minimalni pokojnini in drugih pravic. »Pri Sindikatu italijanskih upokojencev Spi Cgil smo jih imenovali neizražene pravice. Gre za pravice, ki jih je treba uveljaviti le z ustrezno zahtevo pri zavodu Inps, niso samodejne. Če jih ne, so zamrznjene ali celo izgubljene,« sta na včerajšnjem srečanju povedala vodja tržaškega Spi Adriano Sincovich in odgovorni za storitev Elio Gurtner.

Lahko bi bili upravičeni do povišanja pokojnine ali celo do štirinajste plače – kako bi to izvedeli? Tako da se oglasite pri enem od desetih uradov Spi, kar jih je od Nabrežine do Milj, kjer bo ob določenih dneh usposobljeno osebje ponujalo pomoč pri preverjanju zakonsko določenih pogojev za koriščenje pravice. Obiščite urad ali vtipkajte številko 040 3788239 (Ul. Pondares 8).