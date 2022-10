»Uporabili bomo drugačno jadro, da bomo hitrejši od konkurence«

Pisalo se je leto 2019, ko je množična flota jadrnic zaman čakala na močnejšo sapico. V rahlem vetru je tudi večje jadrnice tiste oktobrske nedelje presenetila nekdanja Maxi Jena, tistega leta že odeta v črno-modre obrise z novim imenom in logotipom. Na »poti življenja« je Way of Life takrat zmagala in zgodba se je tako začela. Že leto pred tem, ko je projekt zasnoval nekdanji olimpijec Gašper Vinčec, je bilo znano, da si ekipa želi tudi drugačnega jadranja, tistega na odprtem morju, a je pandemija dodobra zagodla začetni ideji. Zdaj, ko je večja, 26-metrska Morning glory vendarle v njihovem popolnem lastništvu (in je pandemija mimo), pa lahko o tistem projektu spet govorijo na glas. Barcolana bo zato letos za Way od Life, največjo slovensko jadrnico, le prva postaja pred skokom v odprta morja: najprej jo čaka Rolex Middle Sea Race, nato pa bo šla še preko Atlatnika na RORC Transatlantic Race (Lanzarote – Grenada). O projektih, Barcolani, o Tržaškem zalivu in tudi o burji smo se nedaleč od privezane slovenske lepotice pogovarjali z Gašperjem Vinčecem.

Pogrešali smo vas na Bernettiju in pa tudi na novonastali tridnevni regati maxijev Trofeo Portopiccolo. Niste nastopili, ker se morda skrivate pred ostalimi favoriti pred jutrišnjo regato?

Ne, se ne skrivamo. Vedno radi jadramo. Ta regata pač ni bila v našem programu. Ko delaš celoletni program, težko karkoli vneseš zadnji trenutek. Nekateri člani ekipe so profesionalci, brez njih pa jadrnica ne gre naprej. Ne gremo pa na morje le na zabavo, če gremo, moramo biti 100-odstotni, sicer raje ne gremo.

Barcolana bo tako letos vaš uvod v celoletni program, drži?

Res je. Od februarja je jadrnica povsem v našem lastništvu, vso birokratsko plat pa smo uredili šele konec poletja, ko je jadrnica tudi šla na popravilo, zato z njo letos še nismo nikjer nastopili. V bistvu je nismo kaj veliko izboljševali, prilagodili pa smo jo za off-shore regate (regate na odprtem morju), ki se jih nameravamo udeležiti. Za jadranje na odprtem morju potrebuješ namreč drugačna jadra, jambor in druge prilagoditve kot za regate ob obali okoli boj. Že od leta 2018, odkar sem šel v ta projekt, sem napovedal, da želim narediti iz jadralcev pomorščake. Ta proces je zaustavila korona, zdaj pa vendarle se napoved uresničuje.

Med glavnimi konkurenti za jutrišnjo zmago bo spet Arca, Portopiccolo in Deep Blue. Ali poznate dobro vaše konkurente tako kot se pred tekmami na primer pripravljajo košarkarji?

Da, poznamo. Arca je od vseh največja, letos so jo še dodatno nadgradili. Sicer pa če si največji, še ne pomeni, da si najhitrejši. Rekel bi, da smo si vsi enakovredni. Konkurenco poznamo, imamo podatke o njihovih hitrostih v različnih vetrovih. Vemo, kakšna jadra uporabljajo v različnih pogojih, tako da bomo mi uporabili drugačno, da bomo še hitrejši.