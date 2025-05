Upravitelja Castelreggia že drugič pričakovali zaman

Na razpis za začasno upravljanje kopališča Castelreggio v Sesljanskem zalivu se že drugič nihče ni prijavil. Predpisi so bili zapleteni, izklicna cena, ki jo slednji določajo, pa očitno previsoka, je na družbenih omrežjih ugotavljal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in opozoril, da bo še letos sestavljen razpis za tridesetletno upravljanje kopališča po formuli javno-zasebnega partnerstva.

Pristojni uradi so medtem sprožili postopek neposrednih pogajanj in pozvali subjekte, ki so že izrazili interes, naj predložijo svoje najboljše ponudbe. »V vsakem primeru bo kopališče odprto in opremljeno do 7. junija za začetek kopalne sezone,« je potrdil.

Iz opozicijskih vrst se je o cikličnosti vprašanja kopališča oglasil Massimo Romita. »Pred tremi leti smo upravitelja našli zadnji trenutek in se je na nas usul plaz kritik,« je spomnil. Spodbudil je k iskanju ravnovesja med pravili in uradi ter k pospešitvi razpisa javno-zasebnega partnerstva.