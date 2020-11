Upraviteljem barov bo težko, restavracije rešuje dostava

Restavracije in bari v Furlaniji - Julijski krajini so ob šestih popoldne zaprli vrata. Z jutrišnjim dnem začne namreč veljati zaprtje gostinskih lokalov, potem ko je državna vlada tudi najbolj severovzhodno italijansko deželo uvrstila v skupino z oranžnim epidemiološkim tveganjem.

V barih z odločitvijo niso zadovoljni, medtem ko se restavracije nadejajo, da bodo vsaj del strank obdržali z dostavo na domu in osebnim prevzemom. Igor Guštinčič, ki upravlja restavracijo Bita v Križu, ocenjuje, da je pomladno zaprtje vzelo del dobička, a je hkrati privadilo ljudi na alternativne načine naročanja.

Država je s pomladnimi ukrepi gostinskim lokalom sicer pomagala na več načinov, v celoti je financirala čakanje zaposlenih, odmerila mesečno pomoč, odredila odlog davkov, zamrznila pristojbino za uporabo javne površine in subvencionirala naložbe v prilagoditev prostorov. Novembra pa je samo v Furlaniji - Julijski krajini 4600 barom in restavracijam izplačala 20,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. A ta pomoč konkretno pomeni malo ali nič, so zjutraj povedali Tom Fabiani in Petra Luksa v barih v Križu in na Proseku.