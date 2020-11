Urban Center bo nared že spomladi

Inovacija, podjetništvo in investicije, znanost, raziskovanje in mladi. To so sestavine recepta, iz katerega bo v naslednjih mesecih nastala v Trstu še nepoznana oblika sinergičnega ustvarjanja, t. j. inkubator Urban Center, ki je končno dobil programske upravitelje do leta 2023. Gre za navezo štirih velikih družb in sicer za milansko družbo Bio4Dreams, tržaški RnBGate in Biovalley investments ter za tehnološko središče Polo tecnologico v Pordenonu, ki bo v kratkem spremenilo svoj naziv v Tehnološko središče Severnega Jadrana. Med partnerji pordenonskega tehnološkega središča nastopa tudi Slovensko deželno gospodarsko združenje, ki bo prostore v središču mesta uporabljalo za večje dogodke.