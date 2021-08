Uredili bi podvoz pod Velikim trgom

Tržaški Urbani načrt trajnostne mobilnosti (PUMS), ki ga je občinski svet odobril samo pred desetimi dnevi, je zajeten dokument, ki na 123 straneh ponuja vpogled v trajnostno načrtovanje mestnega prometa in naj bi dolgoročno – do leta 2030 – omejil uporabo zasebnih vozil v prid okolju veliko prijaznejših prevoznih sredstev, se pravi javnega potniškega prevoza, koles in pa naših nog. Uprava ga je predstavila kot »načrt za boljšo varnost premikov, učinkovitost javnega in tovornega prevoza z uveljavljanjem alternativnih oblik premikanja, na zmanjšanje zvočnega onesnaženja in seveda zraka ter na manjšo porabo energije.« Kateri so načrti? Prej kot o konkretnih načrtih, bi govorili o smernicah, ki jih načrt ponuja.

Če se omejimo na posamezna področja, potem je med najpomembnejšimi in najbolj zajetnimi tisti, ki obravnava javni prevoz. Slednjega naj bi do leta 2030 okrepili, pravzaprav podaljšali bi avtobusne vožnje za skoraj 480 tisoč kilometrov. Nekaj idej je občinska uprava že uresničila - med temi je bila okrepitev povezav mesta z Opčinami oz. znanstvenim parkom Area Science Park - druge nameravajo udejanjiti v prihodnjih letih. Naj zabeležimo na primer selitev končne postaje avtobusa št. 17 z Ul. San Cilino do kamnoloma Faccanoni, ureditev novih linijskih povezav med sedežem univerze in katinarsko bolnišnico, med Miljami in parkiriščem Bovedo v Barkovljah, pa tudi povečanje števila avtobusnih voženj med središčem in Prosekom.

Cilji načrta vključujejo tudi ureditev kolesarskih stez in hkrati omejitev hitrosti vozil na 30 km/h, kar sicer predvideva t.i. biciplan – devet kolesarskih poti (nekatere že obstajajo, za ostale bo potreben načrt) in 17 območij z omejeno hitrostjo. Na parkiriščih ob robu središč naj bi se ravno zato poskrbelo za namestitev postaj za bike - sharing oz. souporabo koles (te bi dodatno postavili še na Trg Gioberti, Ulico Giulia, stezo Cottur, k Sv. Andreju, na Trg Europa in h katinarski bolnišnici), da bi postala to vozlišča park and ride oz. parkiraj in presedi. Med točkami je tudi namig na ureditev podvoza za prehod vozil pod Velikim trgom, da bi se razbremenilo nabrežje od prometa in trg tako podaljšalo oz. odprlo čisto do morja.