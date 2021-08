Usodna srčna kap pri Botanjeku

Kopalci, ki so se okoli 18. ure s plaže pri sesljanskem Botanjeku vračali po stezi proti Obalni cesti, so opazili moškega, ki ni mogel nadaljevati hoje navkreber, ker se je počutil slabo. Sedel je na tla in težko dihal. Za hip je spet vstal, nato pa ponovno omagal. Poklicali so številko 112, na kraj so prispeli tržaški gorski reševalci. Moški pa je podlegel srčni kapi, njegovo smrt je potrdil sodni zdravnik, ki je ugotovil, da je bil pokojnik srčni bolnik. Bil je sam, ne gre za Tržačana. Karabinjerji so na cesti našli njegov avtomobil, ključ je imel v nahrbtniku. Reševalci so ga zvečer prenesli do ceste, kjer je čakalo vozilo službe 118.