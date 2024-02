Usodno napačno odvijanje vijakov

Z zaslišanjem izvedenca inženirske stroke se je včeraj na tržaškem sodišču nadaljevalo sojenje zoper štiri osebe, ki jim očitajo odgovornost za zrušenje strehe bazena Acquamarina, do česar je prišlo konec julija leta 2019. Franco Curtarello, inženir, ki mu je tožilec Pietro Montrone zaupal pripravo strokovnega poročila, je razložil, kako bi se bilo treba lotiti gradbenih posegov v dotrajano streho. Izvedenec, ki je sodeloval tudi pri pripravi poročila o porušenju koncertnega odra za koncert Jovanottija v tržaški športni dvorani, je na dolgo in široko razlagal, zakaj je bila odločitev, da delavci med vzdrževalnimi deli odvijejo dva od šestih vijakov, napačna in v tem primeru usodna za porušenje strehe.

Še pred pričevanjem strokovnjaka sta bila zaslišani dve priči nesreče, v kateri k sreči ni bil poškodovan noben obiskovalec ali zaposlen, ker je bil tistega vročega poletnega dne bazen zaprt. Ena priča je fizioterapevt, ena pa delavec zadruge, ki je upravljala nekdanjo Acquamarino. Oba sta povedala, da sta opazila nenavadno početje dveh delavcev na stekleni strehi. Po pričevanju priče naj bi eden od delavcev z velikanskim delavskim ključem odvijal vijak, drugi pa je po ključu udarjal z velikim kladivom.

V nadaljevanju se je na stol za priče usedel inženir Curtarello, ki je sodniku Giorgiu Nicoliju dejal, da normalen potek dela ne bi smel pripeljati do zrušitve strehe. Inženir je pojasnil, da bi se delavca morala lotiti vsakega vijaka posebej, kar pa nista naredila. Steklena streha se je udrla, ker sta sočasno odvijala dva vijaka in ob popustitvi drugega je streha popustila.