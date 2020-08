Uspeh mikroobmočij v boju proti covidu-19

Če je bilo na vrhuncu epidemije število okuženih s koronavirusno boleznijo covid-19 v Trstu precej omejeno, gre zasluge med drugim iskati tudi pri odlično razvejani teritorialni zdravstveni in socialni službi. Ta je že dobrih 20 let zelo učinkovita v okviru projekta Habitat Microaree, ki ga vodijo neprofitni stanovanjski sklad Ater, Občina Trst in zdravstveno podjetje Asugi. Koordinatorji dotičnega projekta so med karanteno občanom, ki živijo v mestnih območjih, kjer prevladujejo starejši občani in stanovalci neprofitnih stanovanj, neprekinjeno nudili nasvete in konkretno pomoč na daljavo, v nujnih primerih pa osebno na domu, saj so bili območni centri zaradi omejevalnih ukrepov zaprti. Ti so se s sproščanjem ukrepov počasi vendarle začeli odpirati, v njih se je po večmesečnem zatišju vrnilo družabno življenje. Pa čeprav v zelo okrnjeni obliki.

Med Aterjevimi stanovalci v Trstu socialne storitve izvaja zadruga La Quercia. Ta skrbi za devet tisoč Aterjevih stanovalcev. Koordinator projekta Habitat Microaree Massimiliano Capitanio nam je po telefonu povedal, da so med vrhuncem epidemije skrbeli predvsem za odpravljanje osamljenosti starejših občanov. Prostovoljci socialne zadruge pa so pomagali tudi družinam z otroki. »Pomagali smo predvsem pri domačih nalogah. Na lastni koži smo občutili, kako nedemokratična je šola na daljavo. Ta je še poglobila neenakost med vrstniki. Zaradi primanjkljaja sodobne opreme so se znašli v neenakopravnem položaju,« je poudaril Capitanio.