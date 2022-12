Uspešno leto za center inovativnega podjetništva

Center inovativnega podjetništva, ki že skoraj dve leti deluje na Korzu Cavour na mestnem nabrežju, se je med zagonskimi in inovativnimi podjetji odlično prijel, pravijo njegovi pobudniki. Pred dvema letoma, ko so zagnali center, niti najbolj optimistični med njimi niso računali na takšen uspeh.

Letos so v centru organizirali 144 dogodkov, na katerih je sodelovalo približno 4300 ljudi, od tega 1100 v živo in 3200 na daljavo. Do konca leta nameravajo organizirati še deset dogodkov. Od odprtja do danes pa so priredili skupno 272 dogodkov, na katerih je sodelovalo več kot deset tisoč ljudi.

S temi podatki so postregli na včerajšnjem srečanju z novinarji, ki sta ga uvedla podžupanja Serena Tonel in pristojni za osebje v Dipiazzevi mestni vladi Michele Lobianco. Tonelova je pohvalila dejavnost centra, ki je letos svoj nabor storitev še okrepil. Aktivirali so namreč oddelek za zagonska podjetja. S pomočjo Občine Trst so objavili javni razpis, na katerem so izbrali 19 zagonskih, 17 italijanskih in dve mednarodni podjetji, prav vsa pa se ukvarjajo z biotehnologijo in digitalizacijo.

»Letošnje leto je bilo izredno uspešno za Urban center, saj se je v njem drastično povečalo število podjetij, med njimi tudi tuja, s čimer smo presegli cilje, ki smo si jih zastavili na začetku leta. Prihodnje leto bomo delali na tem, da bi postali še bolj prepoznavni in da bi lahko v Trst privabili še druga podjetja,« je povedala Elisabetta Borello, ena od zasebnih ustanoviteljic centra, ki se je prisotnim politikom zahvalila, da so jim ponudili prostore in da so verjeli v njihov ambiciozen poslovni projekt.