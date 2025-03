Ustanovitev EZTS Kras le bližja

Po nekaj birokratskih zapletih se očitno vse hitreje bliža uradna ustanovitev kraškega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Pred skoraj enim letom so namreč župani 17 sodelujočih občin slavnostno podpisali pismo o nameri za ustanovitev novega EZTS na Krasu. Ob navzočnosti ministrov za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona ter slovenskega ministra za kohezijo Aleksandra Jevška je takrat bil govor o potrditvi okvirnega sporazuma ter statuta v občinskih svetih v mesecu dni. Kot smo poročali pred meseci, se je postopek zavlekel.

Premostili dosedanje ovire

»Imamo super novice,« je včeraj Primorskemu dnevniku z zadovoljstvom dejal predsednik Lokalne akcijske skupine (Las) Kras David Pizziga. Las Kras je, spomnimo, nosilec projekta Interreg Kras-Carso II, ki ima kot cilj ustanovitev EZTS Kras-Carso. Pismo o nameri za ustanovitev združenja pa je marca lani podpisala sedemnajsterica županov, točneje občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Miren - Kostanjevica, Sežana, Trst, Devin - Nabrežina, Dolina, Repentabor, Zgonik, Ronke, Zagraj, Sovodnje, Foljan - Redipulja, Doberdob, Tržič in Milje.

Postopek za ustanovitev novega EZTS seveda ni enostaven, kot je običajno pri ustanovitvah javnih zavodov s statusom pravne osebe javnega prava. Zeleno luč morajo dati državne vlade članov združenja, v primeru EZTS Kras - Carso torej slovenska in italijanska, privoljenje pa mora priti tudi iz Bruslja, od Evropske komisije. Pred tem pa morajo vsi člani, torej vseh 17 občin, odobriti okvirni sporazum in statut nove institucije. Ob podpisu namere o ustanovitvi je bil - očitno preveč optimistično - govor o potrditvi dokumentov v vseh občinskih svetih do lanskega aprila.

Kot smo poročali jeseni lani, se je statut najdlje ustavil v uradih Občine Trst. Osnutek statuta je prispel iz Ljubljane, lani poleti pa so pristojni na tržaški občini glede predlaganega dokumenta izrazili nekaj pomislekov. Glavni se je nanašal na vprašanje omejene oziroma neomejene odgovornosti EZTS. V prvotnem osnutku bi bila odgovornost članic neomejena, kar pa bi po mnenju Tržačanov pretirano izpostavilo članice. V novem predlogu Občine Trst je odgovornost omejena. Glavna skrb je bila pri tem predvsem denarna. Rešiti pa je bilo treba še nekatera druga vprašanja, tako vsebinske kot formalne narave.

