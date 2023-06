Ustava in republika temelja italijanske države

»Danes obeležujemo dan, ko se je rodila moderna italijanska država.« Tako je tržaški prefekt Pietro Signoriello včeraj zvečer nagovoril občinstvo na osrednjem praznovanju ob dnevu republike na Velikem trgu.

Slovesnost se je začela z glasbeno točko vojaške bande brigade Pozzuolo del Friuli, ki je, sicer z ne brezhibnim ozvočenjem, zaigrala bogat repertoar vojaških koračnic in priredb sodobnejše glasbe. Vojakinje in vojaki so tudi zapeli Le ragazze di Trieste in, s tenorjem Francescom Grollom, La canzone del Piave.

Prefekt in drugi predstavniki ustanov so na koncu podelili priznanja reda za zasluge republike Italije. Viteški red so prejeli Marzia Baso, Tony Desibio, Antonino Privitera, Alberto Sbisà ter Benito Torretta. Red častnika je prejel Aldo Mannella, red visokega častnika pa nekdanji rektor Francesco Peroni in kardiolog Gianfranco Sinagra.

Tokrat brez spornega prapora

Proslava sicer ni potekala brezhibno. Zaradi dolgega stanja vojaških in prostovoljskih enot na trgu sta dve osebi omedleli, eno od dveh so morali celo odpeljati na Katinaro z reševalnim vozilom.

Bolj razveseljivo pa je, da je bil letos odstoten prapor divizije Decima MAS. Kot so nam potrdili predstavniki borčevske organizacije VZPI-ANPI, so bili masovci odsotni »zaradi lanskih protestov«.

Pester program proslav se je nadaljeval do poznih ur, najprej s sprejemom na prefekturi, potem pa s koncertom konservatorija Tartini na Verdijevem trgu.