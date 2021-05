»Še ni prepozno, da se oglasimo in da ustavimo projekt gradnje drugega tira, kakršen je.« To je poziv, ki ga skupina posameznikov 2TiRailway – za celovito novo ovrednotenje železnice Divača - Koper in železnic RS – obrača na sosede, italijanske državljane, Deželo FJK in rimsko vlado nasploh, z željo, da bi se jim v tej bitki za zaščito okolja pridružili in skupno prekinili milijardo (najbrž veliko več) vreden nevzdržen načrt.

Člana skupine Tomaž Štebe in Vili Kovačič sta pred boljunskim gledališčem Franceta Prešerna v družbi predstavnika Zelenih, občinskega svetnika dolinske občine Alena Kermaca predstavila svoj pogled na nepovratno škodo, ki jo gradnja drugega tira napoveduje okolju. Že nekaj let se skupina zavzeto posveča investiciji in o njej seznanja oz. poziva k razmisleku tako naslovnike v Sloveniji kot v Evropski uniji. »Pred tednom dni smo na ustavno sodišče vložili nov priziv, že tretji po vrsti. Gre za pritožbo za absolutno prednostno presojo ustavnosti in zakonitosti glede investicije drugega tira železniške proge Divača – Koper (2TDK), za takojšnjo ustavitev vseh dejanj, zaradi neskladij z akti in postopki za udejanjanje prava, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter varstvo najvišjega dobrega države in državljanov,« je pojasnil Štebe.

Vložitev priziva je potrebna, da preprečijo nepotrebna in nedopustna tveganja nepovratne, trajne škode v okolju ter družbenih in čezmejnih negativnih vplivov projekta, ki je povsem nezakonit, nestrokoven, zastarel in nesmiseln po njihovi oceni. Slednji je bil namreč zasnovan pred dvema desetletjema in prezrl je marsikateri predpis oz. EU direktivo, posledica tega je danes vsem na dlani – dolga trasa s številnimi tuneli (dvema daljšima 30 metrov pod zemljo) in viadukti ter izjemno tvegani poseg v gost podzemni kraški svet z jamami in vodooskrbnimi vodnimi bazeni.