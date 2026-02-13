Ustavitev del in neodzivnost vodstva zaskrbljata

Gradbišče na območju katinarske bolnišnice je od lanskega poletja skoraj povsem ustavljeno. Nosilec pogodbe, družba Rizzani de Eccher, se je znašel v hudi krizi in je na tržaškem sodišču vložil prošnjo za sporazum, ki bi dejansko zamrznil pretekle dolgove, dokler družba ne reši krize. Tržaška izpostava sindikata CGIL opozarja, da so dela nujna, zaskrbljeni so tudi nad neodzivnostjo vodstva zdravstvenega podjetja Asugi.

Tržaški CGIL je danes z več zornih kotov predstavil zaskrbljujoče dogajanje na Katinari. Uvodoma je spregovoril tržaški sekretar sindikata Massimo Marega. Tako kot kolegi tudi sam ni skrival dejstva, da ne razpolagajo z vsemi potrebnimi informacijami. Nenazadnje zaradi molčečnosti naročnikov obnove osrednje tržaške bolnišnice, deželnega zdravstvenega podjetja Asugi.

Gre v drugo raje kot v prvo?

Katinarsko bolnišnico, je spomnil Marega, so začeli graditi v 60. letih prejšnjega stoletja, odprli so jo leta 1984. Že ob njenem odprtju pa ni več odgovarjala sodobnim načelom arhitekture, saj so se izvedenci že v 70. letih oddaljili od koncepta vertikalnih bolnišnic. Kakršna je katinarska. Prvi zametki obnove bolnišnice so tako nastali že pred dvema desetletjema, trenutnega projekta se je Dežela Furlanija - Julijska krajina lotila leta 2013. Leta 2017 je z deli začelo podjetje Clea, ki je naletelo na birokratske in finančne probleme. Marega je opozoril, da izvršni projekt Clee ni doživel odobritve. Nenazadnje naj bi gasilci, ki svojo protipožarno oceno običajno objavijo v roku 60 dni, za projekt družbe Clea potrebovali skoraj leto dni.

Generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana se je nato odločil za družbo Rizzani de Eccher, je povzel Marega. Na 145 milijonov evrov vrednem gradbišču je vselej bilo bore malo delavcev družbe, večino bremena je prevzela dvajseterica podizvajalcev. Projekt predvideva nov stolp, povezavo med obstoječima stolpoma, novo poslopje za zdravstveno-tehnične storitve ter novo pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Med pandemijo so v projekt vključili še »kocko« na dvorišču bolnišnice: »cube hospital« bi gostil ambulante, v primeru pandemij pa zagotavljal izolacijo okuženih, kar danes v bolnišnici ni možno.