VREME
DANES
Sobota, 14 februar 2026
Iskanje
Košarka

Neroden domač poraz Domovih košarkarjev

V deželni diviziji 1 je trenutno na igrišču v Romjanu Kontovel, ki igra proti tržaški Azzurri

Erik Piccini |
FJK |
13. feb. 2026 | 22:16
    Neroden domač poraz Domovih košarkarjev
    Kontovelova ekipa med minuto odmora na eni izmed letošnjih tekem (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

DEŽELNA DIVIZIJA 1

21.15 v Romjanu: Azzurra – Kontovel

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Asar Romans 62:65 (18:9, 31:22, 50:41)

Dom: Salvi 9, D. Abrami 0, M. Zavadlav 6, G. Zavadlav 7, Verbicaro 2, Bernetič 12, Urdih 5, Bressan 15, Calzavara 6, Visintin 0, Ambrožič nv. Trener: Bonetti.

V šestem krogu povratnega dela goriške skupine deželne divizije 2 je Dom na domačem igrišču nerodno klonil proti osmouvrščenemu Romansu. Goričanom je bilo usodno podcenjevanje nasprotnika, zatajili so predvsem v zadnji četrtini.

21.15 v Trstu, Ul. Monte Cengio: Cus Trieste – Breg SV Impianti

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: