Neroden domač poraz Domovih košarkarjev

DEŽELNA DIVIZIJA 1
21.15 v Romjanu: Azzurra – Kontovel
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Dom – Asar Romans 62:65 (18:9, 31:22, 50:41)
Dom: Salvi 9, D. Abrami 0, M. Zavadlav 6, G. Zavadlav 7, Verbicaro 2, Bernetič 12, Urdih 5, Bressan 15, Calzavara 6, Visintin 0, Ambrožič nv. Trener: Bonetti.
V šestem krogu povratnega dela goriške skupine deželne divizije 2 je Dom na domačem igrišču nerodno klonil proti osmouvrščenemu Romansu. Goričanom je bilo usodno podcenjevanje nasprotnika, zatajili so predvsem v zadnji četrtini.
21.15 v Trstu, Ul. Monte Cengio: Cus Trieste – Breg SV Impianti