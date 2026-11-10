Ustvarili so podkast o preganjanih

Oče psihoanalize Sigmund Freud, madžarska pedagoginja Emmi Pikler, psihoanalitika in partnerja Vanda Schrenger in Edoardo Weiss. Pa tudi Giuseppe Levi, ugledni biolog in mentor kar trem Nobelovim nagrajencem, Evelina Ravis, pionirka na področju otroške nevropsihiatrije, zdravnik Hans Kraus, ki je imel med pacienti tudi ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, psiholog in umetnik Gaetano Kanizsa ter Bianca Morpurgo, zdravnica, ki je preživela deportacijo v Auschwitz.

To so zgodovinske osebnosti, s katerimi so se v preteklih mesecih »pogovorili« dijaki in dijakinje tržaškega liceja Franceta Prešerna in njihovi vrstniki zavoda Grazia Deledda - Max Fabiani. Z njimi so opravili osem »nemogočih intervjujev« in vsakemu posvetili eno od nadaljevanj podkasta, ki nosi naslov 1938, dan, ko se je moje življenje spremenilo.

Jutri ob 17. uri jih bodo predstavili v novi občinski konferenčni dvorani na Gradu sv. Justa. Letnica iz naslova se navezuje na zloglasne rasne zakone, ki jih je 18. septembra 1938 ravno v Trstu razglasil fašistični diktator Benito Mussolini. Vezni niti vseh pogovorov sta vsaj dve. Trst, saj so vsi omenjeni znanstveniki, zdravniki in misleci tako ali drugače vezani na to mesto, ter dejstvo, da so bili preganjani v imenu nacifašistične ideologije.

Podkast je nastal v sklopu projekta CU Remember, ki ga financira Evropska unija. Njegov cilj je promovirati znanstvene (t.i. STEAM) predmete in istočasno z inovativnimi didaktičnimi prijemi ohranjati spomin na šoo. Dijakinje in dijaki 5. razreda liceja Prešeren in njihovi italijanski vrstniki so se poglobili v posamezne življenjske zgodbe, pripravili vprašanja in nato tudi posneli dialoge z omenjenimi osebnostmi. Vsaki je posvečeno eno od osmih spletnih nadaljevanj.Jutrišnji tržaški dogodek prirejajo tržaška visoka šola Sissa Medialab, univerza v Trstu in Občina Trst oziroma njen muzej Rižarna.