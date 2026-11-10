Otroške pesmi v novi preobleki

Pesnica Ljubka Šorli je s svojo toplino, igrivostjo in lepoto jezika zaznamovala otroško poezijo v širšem slovenskem prostoru. Njene otroške pesmi lahko beremo v novi preobleki, saj je septembra pri Goriški Mohorjevi družbi izšla nova knjižna izdaja z ilustracijami Kristine Pahor.

Na predstavitvi zbirke Sonček ves zlat, ki bo v četrtek ob 17. uri v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (Narodni dom, Ul. Filzi 14), bodo otroci odkrivali svet njene poezije z Barbaro Rustja in urednico knjige Vero Tuta Ban. Skozi pesmi bodo spoznali Ljubko Šorli, pokukali v zgodbe, ki so navdihnile njeno ustvarjanje, ter odkrivali, kako so pesmi nastale in kaj se za njimi skriva.

Posebno ustvarjalno doživetje bo pripravila ilustratorka Kristina Pahor, ki bo z delavnico otrokom približala svet ilustracije in pokazala, kako besede dobijo svojo podobo. Izjemoma bodo ta dan na ogled njeni akvareli.