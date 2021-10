»Ustvarjalnost ob vsaki steni«

»Želel si je postati dirigent, a imel se je za premalo nadarjenega in izbral je režisersko pot. Glasbo je sicer imel v krvi in od malih nog vsak večer zaspal z melodijami, ki mu jih je mati v sosednji sobi zaigrala na violino.« Občuteni spomini Andree Jonasson, znane gledališke igralke in bivše žene Giorgia Strehlerja, so danes dopoldne na krajši slovesnosti spremljali odkritje spominske plošče na rojstni hiši tržaškega režiserja. Njemu v spomin, sicer enemu izmed najbolj znanih gledaliških ustvarjalcev preteklega stoletja, so jo postavili na zunanjo steno prenovljene vile v Ul. Moncolano v Barkovljah.