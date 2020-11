Utrdbeni zid pod Sv. Justom

Infrastrukturna dela pogosto privedejo do zanimivih spoznanj, predvsem ko se popravila tičejo podzemnih omrežij, do katerih pridemo le z izkopavanjem. Tako kot v večini mest z bogato zgodovino, tudi v Trstu se včasih med izvajanjem del naleti na prijetna presenečenja. V zgornjem delu Ulice della Cattedrale pri Sv. Justu je podjetje AcegasApsAmga septembra začelo s popravljanjem vodovodnega omrežja na točki, kjer je zraven stopnišča pred tržaško katedralo puščal cevovod. Med izvajanjem del so na dan prišli zanimivi arheološki ostanki, predvsem pa impozanten zid, ki sodi med poznoantične utrdbene sisteme na vrhu griča svetega Justa.

Pod strokovnim vodstvom arheologinje Paole Ventura je deželno nadzorništvo, po pozivu podjetja AcegasApsAmga, sprožilo arheološko preiskavo ostalin, katere trenutno nadzira družba Archeotest.

Delo arheologov na območju novih izkopanin se je sicer komaj začelo. Razkrili bodo vse ostanke skladišča in na semenih opravili paleobotanične analize. Ploščo bodo odkrili, prečistili napis in jo morda preselili. Območje je sicer že znano po bogatem podzemlju. Ostanki iz rimske dobe, kot so civilna bazilika in propileje, niso novost za arheologe, ki dobro vedo, kakšno obliko je imel antični Tergeste.