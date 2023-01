V audiju Q5 prestregli 31-letnika na begu

Policisti miljskega komisariata so preteklo soboto zasačili moškega na begu. Med opravljanjem rednega nadzora na domačem območju so v Ulici delle Saline nedaleč stran od Ulice Cavalieri di Malta ustavili avtomobil audi Q5 s slovensko registrsko tablico, ki je vozil v smeri proti Trstu. V njem sta se peljali dve osebi – moški in ženska.

Po pregledu njunih osebnih dokumentov, se je izkazalo, da je bil moški, 31-letni slovenski državljan, na begu, saj bi bil moral prestajati zaporno kazen (11 mesecev in 28 dni) zaradi povzročitve telesnih poškodb in upiranja javni osebi v kraju Azzano Decimo pri Pordenonu, dne 14. oktobra 2016. Pospremili so ga na miljsko policijsko postajo, od tod pa v koronejski zapor, kjer bo moral po nalogu pordenonskega tožilstva prestati zaporno kazen.