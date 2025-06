V avtomobilu nezakonito prevažal šest migrantov

Policija je v Trstu aretirala 50-letnega ukrajinskega državljana, ki je v Italijo nezakonito prevažal šest turških državljanov kurdskega rodu. Do aretacije je prišlo pred tednom dni, v nedeljo, 1. junija. Tržaška kvestura pa je vest sporočila danes.

V bližini Ulice Flavia so policisti opazili šest oseb, ki so hitro izstopile iz avtomobila z avstrijsko registrsko tablico. Voznik je poskušal pobegniti, vendar so ga uspeli ustaviti. Odvedli so ga v zapor. V teku je preiskava, s katero hočejo razbiti kriminalno mrežo, ki stoji za tem primerom.