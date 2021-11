V avtomobilu prevažal buzdovan

Zaradi shodov proti covidnemu potrdilu, katerih se je v preteklih tednih udeležilo več protestnikov iz drugih krajev, je tržaški prefekt določil kontrolne točke ob vhodih v mesto, kjer organi pregona in redarji ustavljajo vozila ter pregledujejo osebne dokumente. Medtem ko so lokalni policisti izvajali nadzor pri Miramaru in pri openskem Obelisku, so ustavili tudi avtomobil volkswagen golf. Vozilo je pritegnilo pozornost redarjev, ker je v njem neurejeno ležalo več črnih vreč, voznik pa je bil nemiren in se je vprašanjem skušal izmikati.

Redarji so se potemtakem odločili, da preiščejo avtomobil. Pod prednjim sedežem so našli buzdovan, to je kij s kovinskimi konicami. V prtljažniku pa je bil ključ za odvijanje vijakov, ki ne sodi v avtomobilsko opremo. 34-letnega italijanskega državljana A. M. so prijavili na prostosti zaradi nošenja orožja. Palico in ključ so po nalogu tožilstva zasegli.