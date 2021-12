V Bambičevi galeriji pričarali pravljični svet Dunje Jogan

Slona na drevesu, Dogodivščine hitrega škrata, Pesem velikanov in mnogo drugih pravljic si lahko ogledate na Opčinah v prostorih Sklada Mitja Čuk. Da, ogledate, kajti stene Bambičeve galerije so v torek obarvale sanjave ilustracije Dunje Jogan, ki bodo tam visele do 17. decembra. Razstava bo odprta od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 12. ure (zaprta pa bo od 6. do 8. ter 11. in 12. decembra). V soboto ob 10. uri in v petek, 10. decembra, ob 17. uri bosta na vrsti pravljična urica in ustvarjalna delavnica za otroke.

»Zelo smo veseli, da smo priredili to sončno, barvito razstavo,« je na odprtju pozdravila predsednica sklada Stanka Čuk. Uvod je popestrila še druga vrsta umetnosti, in sicer glasba. Na kitaro je igrala Ema Tereza Carli. Izbor razstavljenih ilustracij pa sta predstavili urednica pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT-EST) Alina Carli in sama ustvarjalka. »Prva zgodba, ki sem jo ilustrirala, je pravljica Sinjerdeča. To je zelo metaforična in intimna zgodba, ki sem jo zato narisala zelo abstraktno,« je dejala Dunja Jogan.