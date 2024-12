V Barkovljah bi spet želeli italijansko osnovno šolo

Starši približno 45 otrok, ki obiskujejo italijanski sekciji otroškega vrtca v barkovljanski Ulici Vallicula oziroma zasebni vrtec v Ulici Boveto, s katerim upravljajo sestre uršulinke, so se na tržaškega župana Roberta Dipiazzo spet obrnili s prošnjo, da bi občina poskrbela za ponovno vzpostavitev italijanske osnovne šole v Barkovljah.

Italijanska osnovna šola Battistig je do leta 2001 domovala v prostorih, ki jih v Ulici Cerreto danes zaseda osnovna šola s slovenskim učnim jezikom Frana Saleškega Finžgarja. V poslopju so proste le še tri učilnice, prostora za novih pet razredov italijanske osnovne šole torej ne bi bilo. Prav tako bi bilo treba stavbo prenoviti in poskrbeti za protipožarno varnost objekta. Dela bi občino stala več kot milijon evrov. Župan se je s starši, ki so se podpisali pod peticijo, sestal in se dogovoril, da se bo januarja spet srečal z njimi in poiskal ustrezno rešitev. Med predlogi je bila tudi gradnja novega šolskega objekta v Starem pristanišču ali na barkovljanskem nasipu.