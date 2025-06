V Barkovljah kopanje sredi gradbišč

Stanje promenade, ki povezuje Barkovlje z Miramarom, je večinoma v dobrem stanju. Na neurja izpred skoraj dveh let spominjajo le še posamične nepopravljene granitne kocke ter večje gradbišče na kopališču Topolini. Te polkrožne kopališke terase so - nenazadnje zaradi brezplačne infrastrukture in dobre lege - med najbolj priljubljenimi lokacijami za kopanje, po domače »toč«. In ravno tu je težav – tudi v cestnem prometu – največ.

Popravila stekla šele februarja

Na štirih Topolinih, torej od četrtega do sedmega, ki so jih ujme jeseni leta 2023 najbolj poškodovale, so popravila stekla šele letos februarja. Zaključek del na platformah (ena od teh je poimenovana po slovenskem kulturnem delavcu Martinu Jevnikarju) je predviden septembra - nekateri Topolini bodo sicer morda nared prej -, dotlej bodo morali kopalci oziroma pešci na tem predelu hoditi po cesti. Promenada je namreč v celoti ograjena za potrebe gradbišča, nenazadnje ker polagajo v teh dneh nov beton.

Pot za pešce je sicer zavarovana in urejena, zaradi del pa manjka - poleg štirih Topolinov - tudi marsikatero parkirno mesto. Promet je tu, zaradi zoženega cestišče, kar oviran, odvisno pač od ure.