V Barkovljah ni vse nared

Barkovljanska riviera je tačas eden najbolj priljubljenih predelov mesta, saj številni Tržačani in tudi turisti tako podnevi kot ponoči tu iščejo osvežitev in razvedrilo med morskimi valovi. Občinska uprava je obljubljala, da bo ob začetku poletne sezone vse nared, zato da bi bilo kopanje čim bolj udobno in varno.

Vodja Demokratske stranke v tržaškem mestnem svetu Giovanni Barbo pa se je na lastne oči prepričal, da na dolgem obmorskem pasu marsikaj ni tako, kot bi moralo biti. Nekatere stopnice, speljane nad školji vse do vode, imajo razbito ograjo, deli pločnikov so neuporabni, ker je v granitnem tlaku zmanjkala kaka kocka, na nastale luknje pa opozarjajo varnostne pregrade.

Ugotavljam, da so opozorila mnogih uporabnikov mestne plaže ostala neuslišana, je izjavil Barbo in pristojno občinsko odbornico opozoril, da je prirejanje tiskovnih konferenc, na katerih se v spremstvu tehničnega osebja samohvali, nesmiselno: raje naj se tudi sama poda v Barkovlje in na lastne oči prepriča, da je tu še veliko dela, zaključuje občinski svetnik DS.