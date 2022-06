Danes je okrog 6. ure prišlo do prometne nesreče na Miramarskem drevoredu, v kateri sta iz še nepojasnjenih razlogov trčila motor in kolo. Slabše jo je skupil 70-letni Tržačan, ki je vozil kolo, s katerega je padel in pristal na asfaltu. Prepeljali so ga v bolnišnico zaradi več poškodb, njegovo zdravstveno stanje pa ni hudo. 57-letni Tržačan, ki je vozil motor, je nepoškodovan.

Na kraju nesreče so promet urejali nabrežinski karabinjerji.