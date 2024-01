V Barkovljah Vera Poljšak praznovala s prijatelji

Prostore Slovenskega kulturnega društva Barkovlje so v nedeljo napolnili sorodniki in prijatelji Vere Poljšak, ki je v zamejskem prostoru prav dobro poznana ne samo kot kulturna delavka, ampak tudi in še prej kot učiteljica. Slavila je okroglih devetdeset let.

Ob vstopu v društvo se je dobesedno usul dolg aplavz, saj so slavljenko pričakali res številni prijatelji in sorodniki. Odborniki društva in ženska vokalna skupina Adrija iz Barkovelj so zanjo priredili pravi kulturni spored. Ladi Vodopivec je v elegantnem in hudomušnem slogu čestital in opisal osebnost gospe Vere. Naštel je domala vse vrline, ki jo že dolga leta zaznamujejo v domačih Barkovljah. Njen delovni razpon še danes zaobjema društvo, šolo, Cerkev in sploh življenje Barkovljanov. Še je dejavna v domačem društvu, kot tajnica odbora in dejanska duša društva.

Sledil je nastop ženskega zbora, ki ji je posvetil dve slovenski pesmi s spremljavo Simone Slokar na violončelu in Florjana Suppanija na violini. Zbor je vodila kajpak Sandra Pertot. V imenu družine je vnuk Martin zrecitiral prefinjeno ironično predelanega Prešernovega Povodnega moža. Veliko je bilo ob tem smeha in aplavzov, saj je bil nastop sestavljen na koži slavljenke. Kulturnemu trenutku je sledilo bogato druženje. Slišati je bilo veliko smeha in seveda vedno zimzelene slovenske napitnice.

Praznovanje se je zaključilo v znamenju veselja. Naša Vera je bila seveda zelo zadovoljna in tudi ganjena, kajti presenečenj ni bilo konca. Na zdravje, draga Vera!

Mirjan Mikolj