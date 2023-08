V Barkovljah je pred kratkim prišlo do prometne nesreče, v kateri so zbili žensko na prehodu za pešce pri pekarni Pane Quotidiano. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so peško z rdečo triažno kodo prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Promet je zaradi nesreče blokiran, ureja ga lokalna policija.