V Bazovici vsepovsod preti nevarnost za pešce

»Smo ujetniki v lastni vasi. V njej je poskrbljeno za promet, ne pa za prebivalce.« Tako so prepričani Bazovci, ki že dalj časa protestirajo zaradi divjega prometa. S tem v zvezi so že pisali tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, prefektu Annunziatu Vardeju, rajonskemu svetu za vzhodni Kras in družbi Anas. Nekaj domačinov, ki smo jih obiskali v Slomškovem domu v Bazovici, je izpostavilo predvsem pomanjkanje prehodov za pešce in pločnikov, prehitre voznike in preveliko število tovornjakov v vasi.

Ko smo se proti centru vasi sprehodili izpred parkirišča pri bazovskem kalu in hodili po Ulici Iga Grudna, smo se na lastne oči prepričali, da so težave, ki jih izpostavljajo domačini, resne. Hodili smo ob cesti, saj na tistem odseku ni pločnikov. Tudi do prvega prehoda za pešce je bilo daleč. Mimo nas pa so drveli avtomobili, ki po vsej verjetnosti niso upoštevali hitrostne omejitve.

Domačini, ki so jih zastopali Carlo Mezgec, Luciana Pribac, Mirjana Metlika, Suzana Grgič, Dora Žagar in Karel Ražem, so izpostavili problem državne ceste številka 14 oz. Reške ceste, kot ji pravijo, kjer sploh ni prehodov za pešce. »Na drugi strani cestišča biva okrog 50 družin, ki nimajo niti enih zeber, da bi lahko prišli v center vasi,« je potarnala Luciana Pribac. Suzana Grgič je dodala, da se isto dogaja tudi pri športnem centru Zarja, kamor hodijo otroci na treninge. »Na cesti je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, a se je vozniki – med temi so tudi čezmejni delavci, ki pot dobro poznajo – skoraj nikoli ne držijo,« je pripomnila Pribac.

Karel Ražem je izpostavil, da sta nevarni obe križišči v bližini in bi bilo potrebno promet na tem odseku urediti drugače. Domačini so prepričani, da je nujno na tem delu ceste urediti pločnike, tudi z zožitvijo ceste, saj je hoja ob robu cestišča prenevarna.

Ker niso naleteli na posluh pri pristojnih, so se vaščani odločili za protest. Za njihove prometne težave se je sicer začel zanimati rajonski svet za vzhodni Kras, pa tudi prefekt jim je odgovoril na pismo o številu tovornjakov skozi vas. Iz družbe Anas so javili le, da so svoje ugotovitve poslali prefektu, od župana pa niso dobili odgovora.

Prvi shod bo tako potekal jutri, če pa se stvari ne bodo spremenile, se nameravajo vaščani ponovno zbrati tudi januarja in februarja, ko bi s transparenti protestirali ob dnevu spominjanja, saj naj bi takrat na bazovski šoht prišel tudi politični vrh iz Rima.