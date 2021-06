V Boljuncu in Dolini zazvenele koračnice

Danes dopoldne so na vaških trgih v Boljuncu in Dolini pod poletnim soncem končno spet odmevale koračnice Pihalnega orkestra Breg. Šlo je za prvi javni nastop po prekinitvi javnega delovanja v koronačasu, ki je potekal pod pokroviteljstvom Občine Dolina. Pod vodstvom Edvina Križmančiča je orkester pozdravil domačine in druge obiskovalce z nizom svojih najbolj popularnih skladb, med katerimi so bile v ospredju koračnice. Gre za začetek ponovnega zagona glasbene dejavnosti godb v občini Dolina. Pihalni orkester Breg se je moral lani odpovedati proslavljanju svoje 130. obletnice, v okviru katere so načrtovali številne nastope in druge pobude.