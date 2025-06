V Boljuncu karabinjerji odkrili divje odlagališče (video)

Karabinjerji so pred nedavnim v Boljuncu za zbirnim centrom, ki ga trenutno prenavljajo, na ograjeni površini, veliki 1000 kvadratnih metrov, odkrili divje odlagališče. Ugotovili so, da jo je uporabljal 47-letni državljan Bosne in Hercegovine. Prejeli so več opozoril o sumljivem dogajanju, zato so območje nekaj časa nadzorovali. Med preiskavo so ob objektu našli trideseterico avtomobilov, večje število mehanskih delov, pnevmatik, barvil, odpadnih olj ter dve registrski tablici, ki sta pripadali ukradenemu avtomobilu. Nekaj avtomobilov je bilo brez registrskih tablic, nekateri pa so bili povsem zapuščeni.

Karabinjerji so med drugim ugotovili, da uporabnik prostora ni imel avtorizacij za mehanska popravila. Ovadili so ga zaradi preprodaje in nezakonite uporabe odpadkov. Naložili so mu 10.000 evrov globe. Celotno območje so zasegli, prav tako ves material, ki je bil na lastnini in avtomobile.